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Tổng thống Trump xác nhận vừa ký thỏa thuận với Iran: “Tôi vừa ký xong”

“Đã ký rồi. Tôi đã ký ở Versailles” ông Trump nói ngắn gọn với các phóng viên khi rời buổi tiệc tối cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Đọc thêm : Hình ảnh Tổng thống Trump thông báo ký thỏa thuận với Iran