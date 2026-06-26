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Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ hỗ trợ Venezuela sau trận động đất

Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết viện trợ khẩn cấp cho Venezuela sau khi nước này hứng chịu hai trận động đất mạnh liên tiếp.
Đọc thêm : Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ hỗ trợ Venezuela sau trận động đất