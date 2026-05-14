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Tổng thống Trump tản bộ cùng Chủ tịch Tập Cận Bình tại Thiên Đàn

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã cùng nhau đi bộ tại khu di tích Thiên Đàn sau cuộc hội đàm vào sáng 14/5.
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