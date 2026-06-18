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Tổng thống Trump ký thỏa thuận về Iran trên bàn tiệc tại Pháp

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đích thân ký thỏa thuận hướng tới chấm dứt cuộc xung đột với Iran trên bàn tiệc tại Pháp.
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