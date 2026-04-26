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Tổng thống Trump được sơ tán khỏi phòng tiệc

Một vụ nổ súng đã xảy ra bên ngoài nơi tổ chức tiệc tối ở Washington khiến Tổng thống Donald Trump phải sơ tán khẩn cấp.
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