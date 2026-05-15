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Tổng thống Trump dùng tiệc trà cùng Chủ tịch Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng dùng tiệc trà tại khu Trung Nam Hải.
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