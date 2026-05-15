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Tổng thống Trump đi dạo cùng Chủ tịch Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi riêng trong khi cùng đi bộ tại khu Trung Nam Hải.
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