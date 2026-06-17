Video
video cùng chuyên mục

Tổng thống Trump đến muộn trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo G7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phản ứng gây bất ngờ khi ông đến muộn trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo G7.
Đọc thêm : Phản ứng bất ngờ của Tổng thống Trump khi đến muộn cuộc họp G7