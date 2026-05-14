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Tổng thống Trump đăng video được tiếp đón trên thảm đỏ ở Trung Quốc

Vào lúc 3h25 phút sáng theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng một video quay chậm về chuyến thăm Bắc Kinh.
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