Video
video cùng chuyên mục

Tổng thống Putin quỳ gối trao huân chương cho vận động viên khuyết tật

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quỳ gối khi trao huân chương cho vận động viên vì thành tích đạt được tại Thế vận hội Paralympic.
Đọc thêm : Tổng thống Putin quỳ gối trao huân chương cho vận động viên Nga