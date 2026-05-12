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Tổng thống Putin lái siêu xe chở cô giáo cũ tới thăm Điện Kremlin

Nhà lãnh đạo Nga đích thân lái siêu xe Aurus Senat tới khách sạn ở Moscow để đón cô giáo cũ tới thăm Điện Kremlin.
Đọc thêm : Tổng thống Putin đích thân lái siêu xe chở cô giáo cũ tới thăm Điện Kremlin