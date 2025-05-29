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Tổng thống Pháp ăn bún riêu rau muống xào tỏi giữa phố cổ Hà Nội

Trong ngày thứ ba của chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân đã đến thưởng thức các món ăn Việt Nam tại một nhà hàng giữa lòng phố cổ.
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