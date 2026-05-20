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Tổng thống Nga Putin đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc.
Đọc thêm : Tổng thống Nga Putin bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc