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Tổng thống Mỹ lên Không lực Một, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên chuyên cơ để bay sang Trung Quốc, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề mà 2 bên quan tâm.
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