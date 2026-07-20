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Tổng thống Mỹ Donald Trump trao cúp World Cup 2026

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao cúp vô địch World Cup 2026 cho Tây Ban Nha sau chiến thắng 1-0 trước Argentina ở trận chung kết.
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