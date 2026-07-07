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Tổng thống Mỹ Donald Trump lên Air Force One dự hội nghị NATO

(Dân trí) - Tối 6/7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Air Force One tới Thổ Nhĩ Kỳ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO kéo dài hai ngày.
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