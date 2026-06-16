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Tổng thống Mexico kêu gọi FIFA xem xét lại giá vé World Cup 2026

(Dân trí) - Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho rằng giá vé World Cup 2026 quá cao, vượt khả năng chi trả của nhiều người dân và đề nghị FIFA xem xét lại.
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