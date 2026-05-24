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Tổn thất lớn ở Ukraine sau trận không kích của Nga ngày 24/5

Nhiều khu vực ở Ukraine đã chịu tổn thất lớn sau trận không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn của Nga.
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