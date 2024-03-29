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"Tôi cố gắng giữ vững tâm lý để lo cho con, được đến đâu hay đến đó"

Túc trực bên giường bệnh con trai chết não, chị Lan mong chờ một phép màu để con có thể chạy nhảy như trước đây.
Đọc thêm : "Tôi cố gắng giữ vững tâm lý để lo cho con, được đến đâu hay đến đó"