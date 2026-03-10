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Tôi bán nhà, mang hết váy áo, đạo cụ múa vào viện dưỡng lão ở tuổi 80

Ít ai tin năm nay bà Tỉnh đã 80 tuổi. Bà nhớ từng bản nhạc, đôi tay vẫn uyển chuyển thực hiện những động tác múa đã quen thuộc suốt 65 năm qua.
Đọc thêm : Tôi bán nhà, mang hết váy áo, đạo cụ múa vào viện dưỡng lão ở tuổi 80