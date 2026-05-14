Video
video cùng chuyên mục

Toàn cảnh lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón trang trọng dành cho nhà lãnh đạo Mỹ tại thủ đô Bắc Kinh.
Đọc thêm : Tổng thống Trump: Quan hệ Mỹ - Trung sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết