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Tòa nhà rung lắc trong trận động đất ở Philippines

Video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh tòa nhà cao tầng ở Philippines rung lắc trong trận động đất ngày 8/6.
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