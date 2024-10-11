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Tòa nhà ở Beirut đổ sập do trúng bom của Israel, 22 người chết

Ít nhất 22 người thiệt mạng sau khi Israel không kích vào một tòa nhà ở thủ đô Beirut của Li Băng trong nỗ lực nhằm hạt sát lãnh đạo cấp cao của Hezbollah.
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