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Tọa đàm "Y học tái tạo trong điều trị thoái hóa cơ xương khớp"

Ngày 8/5 báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Y học tái tạo trong điều trị thoái hóa cơ xương khớp”
Đọc thêm : Y học tái tạo trong điều trị thoái hóa cơ xương khớp