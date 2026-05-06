Nhằm lan tỏa thông điệp, truyền cảm hứng về phát triển bền vững, báo Dân trí tổ chức tọa đàm “Quản trị tốt để hút vốn rẻ", đây là sự kiện vệ tinh của Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2026