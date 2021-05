Tổ chức công đoàn bị vô hiệu hóa, cổ đông, công nhân đi đòi quyền lợi

Cổ đông và công nhân Công ty CP xi măng và VLXD Cầu Đước (Nghệ An) kéo đến cổng Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An để nhờ can thiệp, đảm bảo quyền lợi cho mình. Theo phản ảnh của người lao động, 3 năm nay công ty không trả cổ tức cho cô đổng, không tạo được việc làm cho người lao động, không đảm bảo các quyền lợi về chế độ và thai sản... khiến cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn.