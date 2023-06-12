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Tình tiết mới về cuộc sinh tồn của 4 trẻ Colombia sau vụ rơi máy bay

Mẹ của những đứa trẻ ở Colombia vẫn còn sống thêm được vài ngày sau thảm kịch rơi máy bay và đã khuyên các con rời đi để tìm tia hy vọng sống sót.
Đọc thêm : Tình tiết mới về cuộc sinh tồn của 4 trẻ Colombia sau vụ rơi máy bay