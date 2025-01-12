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Tinh thần chiến binh của đội trưởng Duy Mạnh ở AFF Cup 2024

Nếu buộc phải tìm một hình ảnh đại diện cho chức vô địch AFF Cup 2024 của tuyển Việt Nam, khó có ai truyền cảm hứng hơn trung vệ thủ quân Đỗ Duy Mạnh.
Đọc thêm : Tinh thần chiến binh của đội trưởng Duy Mạnh ở AFF Cup 2024