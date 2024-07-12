Video
video cùng chuyên mục

Tỉnh Nhật Bản gây tranh cãi vì quy định kêu gọi người dân cười mỗi ngày

Tỉnh Yamagata, Nhật Bản gây tranh cãi trong dư luận vì ban hành quy định kêu gọi người dân cười mỗi ngày.
Đọc thêm : Tỉnh Nhật Bản gây tranh cãi vì quy định kêu gọi người dân cười mỗi ngày