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Tình nghèo mà vui của cặp vợ chồng 54 năm sống lênh đênh trên sông Hồng

Cùng làm nghề nhặt rác, hai vợ chồng ông Thành được mọi người biết đến như một bằng chứng về sự lạc quan yêu cuộc sống của những người nghèo trong xã hội.
Đọc thêm : Tình nghèo mà vui của cặp vợ chồng 54 năm sống lênh đênh trên sông Hồng