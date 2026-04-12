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Tình huống va chạm vì không giảm tốc độ khi qua ngã tư

Người đi xe máy và tài xế chiếc ô tô đều không giảm tốc độ để quan sát khi qua ngã tư, dẫn đến một tình huống va chạm mạnh giữa hai phương tiện.
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