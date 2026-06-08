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Tình huống va chạm gây tranh cãi về phương tiện có lỗi

Tài xế chiếc ô tô đột ngột dừng lại giữa đường, khiến hai cô gái điều khiển xe máy điện không kịp xử lý, dẫn đến va chạm.
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