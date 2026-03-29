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Tình huống va chạm gây tranh cãi về phương tiện có lỗi

Dù đường thông thoáng, hai chiếc ô tô chạy ngược chiều vẫn xảy ra va quệt. Do vạch kẻ đường không được rõ nét, vụ va chạm đã gây ra tranh cãi về phương tiện có lỗi.
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