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Tình huống va chạm gây tranh cãi về người có lỗi

Nam shipper chuyển hướng không quan sát phía sau, dẫn đến va chạm với một shipper khác lao đến với tốc độ, khiến cả hai bị ngã ra đường.
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