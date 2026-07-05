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Tình huống thót tim cảnh báo những gia đình có con nhỏ

Em bé tinh nghịch chui vào gầm ô tô để trốn. Người mẹ không hay biết con mình đang ở bên dưới gầm nên đã nổ máy, nhưng may mắn chưa lái xe đi.
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