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Tình huống hài hước giữa nam tài xế Sa Pa và nhóm khách

Giả vờ vòi khách nước ngoài 3 triệu đồng để nhắc khéo thắt dây an toàn, tài xế Trần Văn Hoàng khiến du khách phì cười.
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