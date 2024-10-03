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Tình huống đá phạt thông minh, khiến CĐV thán phục ở Champions League

Bukayo Saka của Arsenal ghi bàn thắng từ chấm đá phạt ở góc cực hẹp. Nhiều cổ động viên đã tán dương cách dàn xếp đá phạt của Arsenal.
Đọc thêm : Tình huống đá phạt thông minh, khiến CĐV thán phục ở Champions League