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Tìm thấy hang động trên Mặt Trăng có thể làm nơi trú ẩn cho con người

Khám phá mới có thể giải quyết được một số vấn đề trong việc thiết lập môi trường sống trên Mặt Trăng.
Đọc thêm : Tìm thấy hang động trên Mặt Trăng có thể làm nơi trú ẩn cho con người