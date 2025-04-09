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Tìm thấy 20kg vàng dưới tòa chung cư bị sập sau động đất ở Myanmar

Sau khi động đất xảy ra, một tòa chung cư ở Mandalay (Myanmar) đổ sập hoàn toàn. Đội cứu hộ đã tìm thấy 20kg vàng trong khi tìm các nạn nhân bị vùi lấp.
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