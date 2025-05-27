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Tìm kiếm người đi xe máy lao xuống "hố tử thần" ở Bắc Kạn

Các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm, cứu nạn một người điều khiển xe máy lao xuống "hố tử thần" nằm giữa dải phân cách trên quốc lộ 3B.
Đọc thêm : Tìm kiếm người đi xe máy lao xuống "hố tử thần" ở Bắc Kạn