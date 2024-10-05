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Tìm được siêu xe bị lấy trộm nhờ để quên AirPods trên xe

Các nhà chức trách đã sử dụng tính năng Find My của Apple để định vị chiếc xe bị lấy trộm.
Đọc thêm : Tìm được siêu xe bị lấy trộm nhờ để quên AirPods trên xe