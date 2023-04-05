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TikTok nói gì về việc sắp bị thanh tra tại Việt Nam?

Trong tháng 5 tới, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết sẽ có cuộc thanh tra toàn diện đối với nền tảng TikTok tại Việt Nam.
Đọc thêm : TikTok nói gì về việc sắp bị thanh tra tại Việt Nam?