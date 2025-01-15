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TikTok lên tiếng về tin tỷ phú Elon Musk mua lại

Đại diện TikTok lên tiếng trước thông tin của truyền thông Mỹ rằng tỷ phú Elon Musk có thể mua lại mạng xã hội video này.
Đọc thêm : TikTok lên tiếng về tin tỷ phú Elon Musk mua lại