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Tiết lộ thú vị về nữ đô vật hạ gục nhà vô địch SEA Games tại hội làng

Thanh Trúc - vận động viên môn Jiu-Jitsu - đã hạ gục chàng trai từng giành 2 Huy chương vàng SEA Games ngay tại sới vật ở hội làng đầu xuân.
Đọc thêm : Tiết lộ thú vị về nữ đô vật hạ gục nhà vô địch SEA Games tại hội làng