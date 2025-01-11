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Tiết lộ lý do thực sự HLV Shin Tae Yong bị sa thải ở Indonesia

Việc không được lòng các cầu thủ nhập tịch được xem là nguyên nhân thực sự khiến cho HLV Shin Tae Yong bị sa thải ở đội tuyển Indonesia.
Đọc thêm : Tiết lộ lý do thực sự HLV Shin Tae Yong bị sa thải ở Indonesia