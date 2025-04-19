Video
video cùng chuyên mục

Tiết lộ bất ngờ về cậu bé ở Hà Nội được ví là "giáo sư tí hon" gây sốt mạng

Sinh ra không may mắc bệnh về đường ruột, Minh 6 tuổi mới biết nói, biết đi. 7 tuổi vào lớp 1, cơ thể chỉ như đứa trẻ hơn 1 tuổi.
Đọc thêm : Tiết lộ bất ngờ về cậu bé ở Hà Nội được ví là "giáo sư tí hon" gây sốt mạng