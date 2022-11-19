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Tiết kiệm là văn hóa trong gia đình bầu Hiển

Đỗ Quang Vinh - con trai lớn của bầu Hiển chia sẻ, việc tiết kiệm là văn hóa trong gia đình mình.
Đọc thêm : Tiết kiệm là văn hóa trong gia đình bầu Hiển