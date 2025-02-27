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Tiếp nhận 39 người Việt từ công ty lừa đảo ở Campuchia

Sau đợt truy quét của cảnh sát Campuchia, nhiều người Việt bị giam lỏng trong các công ty lừa đảo trực tuyến tại Bavet đã được đưa về nước.
Đọc thêm : Tiếp nhận 39 người Việt từ công ty lừa đảo ở Campuchia