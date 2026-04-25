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Tiếng hót của chim sẻ đồng ngực vàng ngoài tự nhiên

Tại Việt Nam có phân bố một loài chim sẻ với bộ lông đẹp mắt và sặc sỡ, nhưng số lượng của loài chim này ngày càng bị giảm sút, đối mặt với nguy cơ bị tuyệt chủng.
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