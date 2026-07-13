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Tiếng hét của bé trai giúp cứu sống em gái bị rơi xuống bể cá ở Tuyên Quang

Phát hiện em gái bị rơi xuống bể cá, bé Hoàng Anh (4 tuổi) nhanh chóng hét lớn, tìm bố hỗ trợ kịp thời.
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